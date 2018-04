Centeno e Adalberto, a mesma luta?

Num daqueles eventos filhos do clima de pré-tensão eleitoral e do sucesso, primeiro proclamados, depois reconhecidos por todos, na frente orçamental, tem-se vivido uma discussão, com vários cambiantes, em torno de um dilema político: avançar mais depressa do que o estimado na consolidação das contas públicas ou investir mais. Como acontece com muitas dicotomias, também esta é artificial.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)