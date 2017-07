Nunca alimentei ilusões. O processo de erosão moral das democracias que teve o seu esplendor nas presidenciais norte-americanas acabaria por contaminar os países ocidentais. Com diferenças de grau e em momentos diferentes, a tendência chegaria a toda a parte. Em Portugal, foi mais rápido do que se pensava. Com a discussão política em torno da contabilidade de mortos em Pedrógão Grande, assistimos a um Processo de Trumpização em Curso.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)