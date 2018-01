O valor das previsões económicas

Que valor têm as previsões económicas? A maioria não se verifica. E ainda assim todos os anos os analistas continuam a prever com enorme autoridade o crescimento do PIB, a inflação, o desemprego, as cotações em Bolsa, o preço da bitcoin , etc. A questão é porque continuamos a dar ouvidos a estes analistas que nos fazem crer na sua capacidade para prever o futuro quando o que acontece é que a maioria das suas previsões saem furadas. É uma pergunta que tenho feito a mim mesmo desde há muito tempo. Aqui vai uma tentativa de resposta.

