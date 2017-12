Bitcoin: uma divisa arcaica

A bolha da bitcoin não tem fim à vista. Está perto dos grandes desenvolvimentos de bolhas que conhecemos da história, incluindo a bolha dos bolbos de tulipa da Holanda do século XVII e da bolha dos Mares do Sul do século XVIII. Estas bolhas e a atual bolha da bitcoin foram sempre produzidas por um otimismo excessivo acerca do valor de um bem e uma expectativa de que o preço desse bem continuaria a subir num futuro distante. Mas de todas as vezes as bolhas chegaram ao fim e os preços vieram por aí abaixo. O mesmo acontecerá com o preço da bitcoin.

