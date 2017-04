‘Brexit’: uma janela de oportunidade para a UE

Governo britânico iniciou oficialmente o seu processo de ‘divórcio’ com a União Europeia (UE). Este deverá estar concluído dentro de dois anos. Em abril de 2019, o Reino Unido deixará de fazer parte da UE. Os divórcios são quase sempre dolorosos porque é preciso chegar-se a um acordo sobre quem paga a quem. O mesmo será verdade para o divórcio entre a Grã-Bretanha e a UE, que tenciona apresentar uma conta dura ao Governo britânico. De acordo com algumas estimativas, a fatura poderá atingir os €60 mil milhões. Por seu lado, a linha dura do Governo conservador britânico de Theresa May não quer pagar nem um cêntimo. Entre zero e €60 mil milhões há muitos números à espera de um compromisso.

