E ainda dizem que o ridículo não mata!

Na Assembleia da República, António Costa foi incapaz de responder a uma simples pergunta de Assunção Cristas: é a favor ou contra a despenalização da eutanásia? Para fugir à resposta, invocou o facto de estar ali como primeiro-ministro e não como líder partidário — um conveniente desdobramento de personalidade que abre inesgotáveis perspectivas para o futuro. Embora igualmente inesgotáveis oportunidades de cair constantemente em contradição, nesta sua recém-descoberta doutrina. E, todavia, não era necessário ter sido tão criativo. Podia ter-se limitado a dizer, por exemplo, “olhe, não tem nada que ver com isso, trata-se de um assunto de consciência pessoal e não tenho de revelar publicamente o que penso sobre ele”. Ou podia ter dito, como eu teria dito se fosse interpelado no lugar dele, “não tenho opinião formada sobre isso, entendo que é um assunto que coloca questões, de natureza clínica e jurídica, não apenas ética, muito mais complexas do que à primeira vista parece”. Mas, não: preferiu não responder. Porque, aparentemente, é contra mas não o pode dizer. O terror de ofender o politicamente correcto assim o impede. Já o deputado do PAN, verdadeiro polícia dos costumes correctos, esse é perfeitamente coerente: a favor da eutanásia para as pessoas, contra a eutanásia para os animais.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)