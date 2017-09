Lisboa, Europa, Barcelona

Já sei: o que está a dar é autárquicas, autárquicas, autárquicas. Porque são eleições e a nossa imprensa, por razões várias e que agora não vou elencar, gosta muito mais de eleições do que gostam, por exemplo, os eleitores. Não se pode dizer que seja um mal (seria bem pior se não ligasse às eleições), mas às vezes o excesso de atenção às disputas eleitorais e políticas internas leva a nossa imprensa a contribuir para que o essencial da real politik — aquela que pode afectar a vida de mais pessoas — não mereça a devida atenção. E parece-me evidente que, por estes dias, as andanças do António, do Pedro, da Catarina, do Jerónimo e da Assunção são bem menos importantes para Portugal do que o é o referendo sobre a independência da Catalunha, que se realizará ou não depois de amanhã — no mesmo dia das autárquicas.

