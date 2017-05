A loucura dos grandes

O homem é mesmo louco. Definitivamente, Donald J. Trump, 45º Presidente dos Estados Unidos é louco. E um louco perigoso, pois qualquer louco que chegue à presidência dos Estados Unidos é perigoso. Atentem nesta sua última semana: domingo e segunda, foi a Riade vender 110 mil milhões de dólares de armas à Arábia Saudita, fazendo logo as empresas fabricantes de armamento nos Estados Unidos darem um pulo na bolsa, com a que foi a maior venda de armas de sempre. Será apenas para esmagar a resistência de uns bandos de iemenitas, cujo país a Arábia Saudita invadiu? No dia seguinte, participou numa cimeira com todos os países árabes (sunitas) do Golfo, a quem exortou a que participassem na luta contra o “extremismo” (a palavra “terrorismo”, que constava da versão original, foi substituída para não causar embaraços: afinal, foi na Arábia Saudita que nasceu a Al-Qaeda e é nas escolas corânicas de vários daqueles países que se doutrinam os assassinos de Paris, de Bruxelas, de Manchester, ensinados nas escolas a destruir o “modo de vida decadente” do Ocidente. Mas sobre isso e a paródia de direitos humanos em que vivem muitas daquelas nações do Golfo, Trump não disse, obviamente uma palavra: estava ali para vender os seus brinquedos de guerra.

