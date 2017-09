Cheias e mísseis

As cheias nas costas do Texas e do Luisiana e o míssil balístico norte-coreano com capacidade nuclear que sobrevoou pela primeira vez o território japonês dominaram as notícias internacionais durante a semana. Estes dois acontecimentos clarificam uma série de desafios da Administração Trump.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS eandroid - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)