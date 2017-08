O grande salto industrial

No verão de 2016, Angela Merkel perguntou a um grupo de líderes da indústria alemã se Berlim devia preocupar-se com a venda da Kuka, uma das empresas mais inovadoras na área da robótica, à chinesa Midea por 4,5 mil milhões de euros. Os empresários defenderam que o Governo alemão não devia impedir a concretização do negócio. Do seu ponto de vista, a aquisição de empresas de alta tecnologia alemã pela China não era um problema. No final da reunião, Merkel afirmou que não partilhava dessa opinião.