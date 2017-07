No crepúsculo de uma era

Portugal pertence ao grupo dos países europeus que pensa que pode continuar por mais tempo a ignorar a História e a Geopolítica.

Basta considerar o que lemos e ouvimos sobre a Europa para entender isto. Sabemos que estão em curso mudanças importantes em toda a bacia do Mediterrâneo, no corredor geopolítico entre o Báltico e o Mar Negro, Ártico, Golfo Pérsico, Ásia Central, Himalaias e em toda a orla costeira da Ásia-Pacífico. Simultaneamente, continuamos a acreditar que o Velho Continente não será profundamente afetado por toda esta alteração na distribuição do poder a nível internacional. O resultado final é a recusa em aceitar que estamos a assistir ao crepúsculo do período histórico que deu origem à NATO e a União Europeia.



