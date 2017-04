Ásia-Pacífico hoje

Quando ler esta coluna, a cimeira entre Donald Trump e Xi Jinping em Mar-a-Lago, na Florida, terá terminado. Vale a pena recuar uma semana para ter uma boa ideia de como este encontro foi apresentado em Washington e Pequim. Como é habitual, Trump escreveu no Twitter que a primeira conversa com o líder chinês ia ser “muito difícil.” Estão em causa défices comerciais persistentes e perdas de empregos nos EUA. No “Diário do Povo”, em Pequim, o título principal era definidor: “Xi Jinping realiza visita de Estado à Finlândia e visitará também os EUA para uma cimeira presidencial.”

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)