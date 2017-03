Insolvência estratégica?

As primeiras conversas políticas sobre o Livro Branco “O Futuro da Europa. Reflexões e Cenários para a UE-27 em 2025” da Comissão Europeia deixaram-me com a impressão de que a maioria das lideranças dos partidos na Assembleia República pensam que estamos numa pausa estratégica no Velho Continente. Não estamos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)