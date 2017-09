Brincar Com o Fogo

A repetição do tema é tão dolorosa como fatal. Será ainda possível saber porque se regressa sempre ao campeonato dos incendiários em pleno auge da tragédia, como se o mundo parasse aí? Sou neta de camponeses, aprendi com o meu avô a conviver com a floresta. Aprendi com ele os caminhos para a limpeza da caruma, do corte de lenha, da veneração do pinhal. Ao menor sinal de lume o sino da igreja tocava a rebate sem parar, o povo juntava-se no largo, corria para o sítio com tudo o que era água, dominava as chamas onde elas começavam. Por vezes à noite tinha pesadelos com incêndios descontrolados que nunca aconteciam. E a floresta respirava mansa, lá longe das casas e dos campos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)