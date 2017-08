O acesso à universidade

Há dias, no “Diário de Notícias”, li um artigo da ex-ministra Maria de Lurdes Rodrigues. Depois de ter referido a forma como, no nosso país, os alunos são recrutados para o Ensino Superior — através das classificações no Ensino Secundário; das avaliações internas, dos exames finais e das disciplinas nucleares fixadas para cada área de formação —, conclui: “No debate sobre o acesso ao ensino superior o ponto de partida deve ser outro; em vez de vagas a mais, teremos provavelmente alunos a menos!” Esta ideia (aparentemente de esquerda) deve ser inspirada no artigo 43º da Constituição, que garante a todos “a liberdade de aprender”. Um parecer do Conselho Nacional de Educação, de Março deste ano, defende igualmente que, para além do mérito individual, se “devem respeitar as aspirações individuais, fundamento de uma sociedade livre”. Detrás de tudo isto está a noção de que o ingresso na universidade faz parte dos direitos fundamentais. Não, não faz.

