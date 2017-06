Uma questão de género

Tenho três irmãos, dois filhos e três netos. Esta informação, aparentemente irrelevante, suscita uma questão: a do uso de alguns termos na sua forma masculina ou feminina. Apesar de ter duas irmãs e um irmão, sempre que precisei de falar deles usava o plural no masculino, sem me dar conta de que isso era estranho. Quanto aos filhos, não havia problema: tenho uma filha e um filho e, embora alguém possa argumentar que tão certo seria usar o termo ‘filhos’ como ‘filhas’, a verdade é que estão empatados. O mesmo não sucede com os netos.

