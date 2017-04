A minha mais antiga aliada

A terceira cimeira dos países do Sul da Europa reuniu-se esta semana em Madrid, a fim de, entre outras matérias, debater os problemas decorrentes do chamado ‘Brexit’. Os especialistas já falaram do assunto com a devida solenidade, pelo que me limitarei a contar como reagi à votação inglesa.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)