Não, senhor primeiro-ministro

Se há matéria a que os cidadãos sejam sensíveis é aos impostos e à sua fuga agravada pela existência de offshores, apesar de sabermos que muitas vezes não se trata de ocultar atividades ou práticas ilícitas. Assim, quem aborda casos específicos relacionados com estas matérias deve fazê-lo com a seriedade que o assunto requer, explicando o tipo de operação a que se refere e as falhas cometidas e as suas causas, se as houver.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)