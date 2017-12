Os inimigos da democracia

Quando este jornal chegar às bancas o leitor já saberá o que decidiu o Presidente da República sobre as alterações aprovadas “à socapa” no Parlamento à lei do financiamento dos partidos. A bem da democracia, Marcelo só pode vetar ou enviar o diploma para fiscalização do Tribunal Constitucional. Alguém tem de repor a normalidade e a transparência num processo indigno, opaco e chocante.

