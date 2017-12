O mundo além de Trump

Hoje em dia, quando se olha para a América, só vemos Donald Trump. As trapalhadas do Presidente americano são um gáudio para a esquerda e um embaraço para todos aqueles que acreditam no papel essencial dos Estados Unidos na defesa dos valores ocidentais da liberdade, da democracia e da economia de mercado, como é o meu caso. Felizmente, o mundo não gira em torno do enorme umbigo de Trump, embora alguns, incluindo o próprio, acreditem que assim é.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS eandroid - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)