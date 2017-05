A França, a Europa e nós

A França, a Europa e todos aqueles que querem viver em sociedades abertas e inclusivas respiraram de alívio com a vitória de Macron. Foi uma vitória muito importante para o futuro de todos nós, mas não suficiente para afastar os fantasmas que ameaçam o horizonte. A França não deixou de ser o ‘doente’ da Europa e sem deixar de o ser não poderá cumprir as expectativas criadas pela vitória do novo Presidente. Macron tem uma dura batalha pela frente, desde logo no plano interno.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)