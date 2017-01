Pontos nos is

Os dirigentes das quatro confederações patronais encontraram-se na SIC Notícias na passada quarta-feira, dia em que foi chumbado no Parlamento o decreto-lei da TSU. E o que disseram os representantes da indústria, da agricultura, do comércio e do turismo? Algo muito diferente da berraria que por aí vai, na qual o PSD é crucificado por ter inviabilizado uma medida aprovada pela concertação social. Vale a pena sintetizar os argumentos expostos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)