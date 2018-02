Leiter e o Japão

“Há uma vantagem tremenda em não ser importante.” Já várias vezes me ocupei de Saul Leiter (1923-2013), o grande e modesto fotógrafo que revolucionou a fotografia a cores sem ninguém dar por isso. “A história da arte é a história da cor. As pinturas das cavernas tinham cores.” Redescoberto aos 83 anos, nunca mais parou, nem mesmo depois da morte. As exposições e livros sucedem-se. O mais recente é o catálogo de uma exposição em 2017 no Museu de Arte de Bunkamura, em Tóquio, que passará para o Museu de Arte da Cidade de Itami em abril.

