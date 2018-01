4 santos em 3 atos dá 1,333... santo por ato. Eis uma reação possível à “ópera para ser cantada” que Gertrude Stein (1874-1946) escreveu e Virgil Thomson (1896-1989) compôs em 1927, e que viria a ser estreada no Wadsworth Atheneum em Hartford, Connecticut, em 1934 (coincidindo com a primeira grande exposição de Picasso no mesmo edifício). O problema é que a ópera contém quase uma vintena de santos — só Santa Teresa de Ávila desdobra-se por duas... — e dispensa qualquer tipo de narrativa.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido