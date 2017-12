Dickens e o Natal

Lembro-me de em menino a minha mãe me ler uma versão reduzida de “A Christmas Carol” (1843), de Charles Dickens (1812-70) — a história de um velho avarento, Ebenezer Scrooge, que odeia o Natal, e da sua transformação redentora num homem bom e caridoso após a visita do fantasma do seu sócio prestamista e dos espíritos dos Natais passado, presente e futuro. (Uma década depois seria um dos primeiros livros que li no original inglês, iniciando assim a minha paixão pelos personagens dickensianos.) Publicado a 19 de dezembro, o livro esgotou a edição em cinco dias, e o sucesso levaria Dickens a escrever mais quatro novelas natalícias (que, aliás, não se contam entre o melhor da sua obra). É de salientar que o escritor pôs a sua imaginação ao serviço de causas sociais, nomeadamente a denúncia das condições de vida da classe urbana trabalhadora, com ênfase especial na exploração e malnutrição das crianças (por exemplo, o Pequeno Tim de “A Christmas Carol”).

