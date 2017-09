Rapaz do meu tempo

Agora que o disparatado ‘pc’ (politicamente correto) resolveu meter-se com Chico Buarque a propósito do seu último álbum, recordo com emoção a sua primeira passagem por Portugal, já lá vão mais de cinquenta anos. Foi em maio de 1966, ainda o ditador não tinha caído da cadeira.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)