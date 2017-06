Para enfrentar a tempestade, o barco teve de subir um rio, ajudado por outros. Quando já estava em segurança, um novo rumo foi traçado. Para subir o rio, em vez de se poupar no combustível, a nova liderança assumiu que era altura de pôr o motor a funcionar a todo o gás. Comunicou à tripulação que a política agora era outra, mas, ao acelerar (muito menos do que inicialmente tinha prometido), o motor teimou em não responder como o previsto. Só que como a maré está a subir e os outros barcos continuam a lançar as suas amarras, parece que o motor funciona a todo o gás. E o capitão e o seus oficiais gritam vitória como se fosse a estratégia deles que estivesse a ter efeito.

