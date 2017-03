Leão e o senhor 2.1

Imagine que Portugal é um prédio em mau estado com vários andares alugados. Alguns inquilinos até deixaram de pagar a renda. Em vez de fazer obras estruturais o proprietário pediu ao sr. Leão que resolvesse o problema. E, assim, ofereceu-se a alguns moradores o acesso à televisão que tinha sido cortado e mandou-se pintar uma ou duas paredes. Para pagar esses custos foi necessário aumentar o preço do aquecimento de outros. E em relação às rendas em atraso foi proposto um programa de suaves prestações (sem multas). Pelo meio, o proprietário ainda cortou no custo dos serviços que garantiam a manutenção do prédio. O telhado, esse, continua a pingar. E as fundações do prédio, que foram suportadas por vigas vindas do estrangeiro depois do último abalo, lá continuam à espera de ser reparadas. Eis a política orçamental.

