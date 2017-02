Sobre as offshores

A discussão sobre os €10 mil milhões que voaram para paraísos fiscais é no mínimo tonta e suportada pela ignorância sobre o que são offshores. São legais e aceites internacionalmente. Podemos discutir se a sua existência é perniciosa, mas a partir do momento em que elas existem não se pode esperar que um agente económico simplesmente ignore que as pode usar para pagar menos impostos. Aliás, de acordo com a lei portuguesa, isso não é crime. Aliás, o seu uso é tão generalizado que até o fundo de estabilização da Segurança Social foi apanhado a usar offshores apenas porque investiu em fundos que eram emitidos por um dos muitos paraísos fiscais. Tudo legal.

