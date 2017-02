Mário Centeno, ministro das Finanças, não é das minhas personagens favoritas. Leu bem, personagem. Desde que sonhou ser ministro assumiu um papel que não lhe assenta bem, como se tivesse vestido um fato três tamanhos abaixo do seu. Em pouco meses passou de economista brilhante e discreto cujo conhecimento do mercado de trabalho em Portugal rivalizava com poucos, para o de mentor de uma esquizofrénica política económica.

