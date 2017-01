O Expresso e Salgado

Quando, em agosto de 2013, comecei a investigar o que se passava com dois fundos da então Espírito Santo Ativos Financeiros (ESAF), estava longe de imaginar que estávamos no início do fim do Grupo Espírito Santo. Passaram três anos e quase todos os dias aparece uma pista que nos leva numa nova direção. Hoje é possível dizer que a teia de interesses criada por Ricardo Salgado era tão grande quanto a sua fama. E quando ela envolve acusações de pagamento de milhões de euros ao então primeiro-ministro José Sócrates é possível imaginar que muito há ainda para ser descoberto

