Austeridade expansionista

Comecemos pelos factos: 1 — O investimento de todo o sector público está a cair 24,8% em comparação com o ano passado; 2 — Os €1884 milhões investidos nos primeiros meses do ano são um novo mínimo absoluto, pelo menos desde 1999. 3 — O Orçamento do Estado previa um aumento anual de 12% nas despesas de investimento.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)