John Julius Norwich (1929-2018)

John Julius Cooper, segundo visconde de Norwich, que morreu de ataque cardíaco no primeiro dia deste mês, abreviara o nome, não usando o título herdado em 1954 do pai, Duff Cooper, antigo deputado conservador que se demitira do Governo indignado com os acordos de Munique, fora depois ministro de Churchill, após a libertação de França embaixador em Paris, autor da melhor biografia de Talleyrand até hoje escrita e Don Juan impenitente, casado com Lady Diana Manners (enganá-la-ia logo na lua-de-mel mas ela, pouco interessada em sexo e fiel — salvo um ou outro caso sem importância — adorá-lo-ia sempre) que, oficialmente filha do duque de Rutland, insistira em divulgar ser seu pai biológico fidalgo vizinho, beleza célebre desde de debutante, actriz dramática ocasional, diarista, musa (Evelyn Waugh faz dela Mrs. Stitch em “Scoop”, com filho superdotado de quatro anos que ela adora) e amiga dos seus amigos: quando viviam em Paris consolava Louise de Vilmorin, amante attitré do marido, se ele não resistia a devaneios ocasionais.

