Hellmut Wohl (1929 - 2018)

Hellmut Wohl, que morreu serenamente de cancro há vários anos combatido na sua casa da Nova Inglaterra, perto da mulher, Alice, e do filho de ambos, Mathew, no passado dia 8, teve relação antiga com Portugal, começada quando os pais convidaram para madrinha dele senhora alemã casada com português a viver em Berlim; continuada com vindas de Hellmut, já crescido, a Portugal para o visitar e cada vez mais aprofundada desde que, casado com Alice — sua segunda mulher, sendo ele o terceiro marido dela — depois de mais algumas estadas curtas, decidiram cá comprar casa, escolhendo ficar em Colares, dando a faceira da porta de entrada para a estrada do Penedo e a das traseiras para jardim, em socalco onde puseram relva, árvores, flores, pequena piscina e donde a serra, do outro lado do vale, revela o seu esplendor, variado segundo as horas do dia, o tempo de chuva ou de sol ou de neblina e as estações do ano; e culminando agora na Praia da Adraga, que espera as suas cinzas em Agosto: Alice e Mathew irão trazê-las do outro lado do Atlântico para ali as dispersar.

