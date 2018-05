Jill, duquesa de Hamilton (1940 - 2018)

Jill, duquesa de Hamilton, que morreu a 22 de Abril, nascida Jillian Robertson, em Sydney, e criada em Townsville, Queensland, também na Austrália, por pai veterano da I Guerra Mundial (onde se batera no Médio Oriente), de volta a Sydney aprendera jornalismo sob orientação de um dos maiores repórteres australianos da época, indo depois estagiar em Londres no viveiro jornalístico de Rupert Murdoch, sendo depressa metida a correspondente de guerra por decisão da redacção e gosto próprio; interrompendo a certa altura por ter engravidado de colega com quem teve casamento infeliz e curtíssimo, apesar de filho de que ambos gostavam (nunca mais se viram ou falaram, comunicando sempre através de advogados, mesmo quando, anos passados, ele pedira a anulação porque se convertera ao catolicismo e queria casar outra vez), passando temporadas no Vietname — num dos seus artigos relatou vivamente missão do 8º Esquadrão de Bombardeiros dos Estados Unidos, carregados, na descolagem, de napalm, que acompanhara enquanto se iam desfazendo da carga.

