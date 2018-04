Guy Playfair (1935 - 2018)

Guy Lyon Playfair, cuja morte foi anunciada há poucos dias, que se considerava — e era considerado pelos seus pares: pertencia ao conselho directivo da Sociedade de Investigação Psíquica (SIP) do Reino Unido —uma autoridade em fenómenos psicológicos paranormais, que o fascinavam desde a infância por influência da mãe, autora de romances há muito esquecidos e assinante do boletim da SIP que já tinha muita leitura, mulher de oficial do exército britânico colocado na Índia, onde Guy nascera e passara a infância até ser mandado para escola pública na metrópole (os ingleses chamam ‘escolas públicas’ ao que nós chamaríamos colégios privados caríssimos que ministram ensino secundário) e daí seguira para a Universidade de Cambridge estudar línguas modernas arranjando logo que se formara trabalho como jornalista e fotógrafo freelance para a Câmara de Comércio Americana, a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, “The Economist” e a Associated Press, no Brasil, onde muito mais gente ainda do que em Inglaterra acha perfeitamente normais fenómenos considerados paranormais alhures (existe lá, por exemplo, prática florescente de ‘cirurgia psíquica’ mas não só lá — Playfair declararia mais tarde ter sido curado de hérnia discal por cirurgião psíquico britânico), depressa se tornando íntimo e admirador dos principais manda-chuvas locais nessas matérias.

