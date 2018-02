Asma Jahangir (1952 - 2018)

Asma Jilani Jahangir, que perdeu consciência no seu escritório de advocacia no passado dia 11 — no Paquistão, país muçulmano, o domingo é dia de trabalho, não de descanso —, foi levada logo para um hospital de Lahore, onde lhe diagnosticaram hemorragia cerebral, tendo lá morrido horas depois, era advogada especializada em direitos humanos, incluindo direitos das mulheres, dos mais pobres dos pobres, de minorias religiosas (defendeu, por exemplo, compatriotas seus, membros da minoria cristã, acusados de blasfémia que legislação especial paquistanesa pune com pena de morte), mas também em direitos civis e políticos muito pouco protegidos no seu país, tendo combatido incessantemente pela democracia através de duas ditaduras militares e de frágeis regimes civis à mercê das tentações de poder castrense e havendo entretanto de contemporizar com poderosíssimos serviços secretos, tendo sido presa numa cadeia em 1983 e posta em prisão domiciliária em 2007, que se tornou célebre no seu país pela defesa de causas justas frequentemente ignoradas — ou contrariadas — pela legislação paquistanesa e, também por isso, célebre no mundo inteiro entre quem se preocupa com tais desmandos onde quer que eles sejam praticados, trabalhando muitas vezes com as Nações Unidas — viveu em Genebra por algum tempo e era, quando morreu, relator especial das Nações Unidas sobre a Situação dos Direitos Humanos no Irão, desde 2016.

