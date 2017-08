Gretel Bergmann (1914 - 2017)

Margaret “Gretel” Bergmann-Lambert, que morreu na sua casa de Queens, Nova Iorque, na terça-feira, 25 do mês passado, cidadã americana desde 1942 (quando se naturalizara ainda a II Guerra Mundial decorria; nesse ano a vitória de Montgomery no Norte de África e a dos russos em Estalinegrado deram os primeiros sinais de que a Alemanha a poderia perder), depois de ter prometido a si própria não tornar a pôr os pés no país onde nascera e onde Hitler tomara o poder democraticamente, isto é, escolhido em eleições livres e limpas pela maioria dos seus compatriotas, em 1933, tinha ela 19 anos e começava a ser conhecida como uma das melhores atletas alemãs do seu tempo em corridas de velocidade, no lançamento de peso, e seguramente a melhor no salto em altura, especialidade em que igualara recorde nacional (1,60 m) batendo todas as suas rivais na preparação para os Jogos Olímpicos de Berlim de 1936, preparação que as autoridades nazis a tinham praticamente forçado a fazer, porque havia grande atenção internacional à situação dos judeus que se deteriorava dia a dia na Alemanha hitleriana e os nazis, receando boicote dos Jogos, queriam dar a impressão de que não havia discriminação contra eles pelo que, no caso de Gretel, como ela era conhecida, com ameaças veladas à segurança da família se o não fizesse, a obrigaram a voltar de Inglaterra para onde fora estudar (e onde ganhara campeonato britânico de salto em altura).

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)