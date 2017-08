Anne Dufourmantelle (1964 - 2017)

Anne Dufourmantelle que no passado dia 21 se afogou depois de paragem cardíaca na praia de Pampelonne, perto de Saint-Tropez, onde estava com a filha, quando se lançara à água para salvar duas crianças, uma delas filha de amiga sua, apanhadas por correntes súbitas e contrárias, em mar que de repente se encapelara e se tornara perigoso, não tendo salvadores profissionais sido capazes de a reanimar (as crianças foram salvas) e cujo funeral em Ramatuelle teve lugar na tarde da passada terça-feira, foi dos espíritos mais estimulantes da intelectualidade francesa dos nossos dias e, porque a França preza a inteligência mais do que qualquer outro país moderno ocidental — está provado e quantificado — ao longo dos anos a sua presença fora sendo sentida bem para lá do que, noutro lugar, se teria limitado aos universos quase estanques da filosofia, da psicanálise e da crítica literária, para atingir público muito mais vasto que lera ou ouvira discutir algum dos seus quase 30 livros e, desde 2007, também os seus artigos na revista “Libération”, até porque as questões que cada vez mais a preocupavam, preocupavam também cada vez mais gente neste nosso mundo de hoje, como aquela que discutiu no seu “Elogio do Risco”, ensaio publicado em 2011 — agora bizarra e tragicamente evocado pela sua própria morte — ou na “Defesa do Segredo”, publicado em 1915, e muitas pessoas, sem serem filósofas profissionais nem devotas das quase-igrejas psicanalíticas que subiam os cinco andares sem elevador no seu gabinete na Rive Gauche, sentiam nela companhia. A ministra francesa da cultura escreveu no Twitter: “Grande filósofa, psicanalista, ajudava-nos a viver, a pensar o mundo de hoje”.

