Jeanne Moreau, que mulher-a-dias substituta da que costumava trabalhar para ela e tinha ido de férias, ao chegar pouco depois das seis e meia da manhã, encontrou morta sentada numa cadeira no seu apartamento na rua do Faubourg Saint-Honoré no 8° arrondissement de Paris na passada segunda-feira, dia 31 de Julho, foi uma das grandes senhoras — senão a maior de todas elas — do teatro e do cinema franceses da segunda metade do século XX, começando cedo no Conservatório e sendo aceite muito nova como pensionnaire na Comédie Française onde o seu extraordinário talento natural recebeu a melhor preparação possível, levando-a a obter contratos que lhe permitiram, entre outras coisas, ajudar financeiramente a mãe, dançarina inglesa nas Folies Bergères, a deixar o emprego e se transformar em dona de casa, enquanto o pai que trabalhava num restaurante da noite parisiense (a mãe dele, muito convencional, tentara persuadi-lo a convencer a inglesa a fazer um desmancho — e não teríamos tido Jeanne Moreau) sabia que a filha fazia progresso no teatro mas não lhe seguia de perto a carreira em que, nos princípios, mais do que uma vez desempenhou papéis de prostitutas, e quando viu numa revista uma fotografia dela, achou-a tão escandalosa que a pôs na rua de casa, o que não lhe fez a ela grande diferença, desde muito nova prezando a sua independência — gostava mais de ser considerada uma mulher independente do que uma mulher livre — e vivendo, numa época em que muitas mulheres em França e noutras partes da Europa experimentavam liberdade e liberdades que não haviam conhecido antes (era a época, por um lado, do rock and roll e, por outro, do existencialismo), vivia “como se fosse um rapaz”, tendo mais de uma vez dito depois que, em pequena, até quisera fazer xixi contra a parede como eles faziam e, embora nisso não tivesse sido bem-sucedida, quanto ao resto entendia que, por ser rapariga, não se devia submeter a menos direitos e regalias do que eles.

