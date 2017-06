Helmut Kohl (1930 - 2017)

Helmut Josef Michael Kohl, que morreu fez ontem uma semana na sua cidade natal de Ludwigshafen onde voltara a viver em permanência desde que se reformara da política e onde, enquanto fora chanceler federal em Bona, vinha de helicóptero passar os fins de semana sempre que podia, vivendo os últimos anos com péssima saúde após queda em casa que o deixara confinado a cadeira de rodas e com dificuldades na fala — boato da sua morte parecera tão convincente no verão passado que pusera chancelarias e redacções de jornais por toda a Europa prontos para anúncio público — foi um gigante entre os chefes políticos alemães e europeus do seu tempo, tempo a seguir ao dos homens que tinham sofrido heroicamente a guerra como Adenauer, De Gaulle, Churchill, De Gasperi e depois aqueles — com uma mulher pelo meio — que foram guiando a Europa e a Alemanha divididas pela Guerra Fria como Schmidt, Giscard, Thatcher, Andreotti, tendo ele próprio entrado nesse escol graças a peripécia de política interna alemã, quando o pequeno partido liberal de Hans-Dietrich Genscher que garantira aos sociais-democratas, então chefiados pelo cosmopolita Helmut Schmidt, maioria para se manterem no poder desde 1974, decidiu sem aviso prévio transferir o seu apoio para os cristãos-democratas, transformando assim o provinciano Helmut Kohl em chanceler da República Federal, em 1982. (Em França, em 1981, a entrada no Eliseu de Mitterrand fora também devida a uma traição: votou por ele muita gente de direita, instruída por rivais de direita de Giscard).

