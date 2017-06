Chandraswamy (1948 - 2017)

Chandraswamy — de seu nome verdadeiro Nemi Chand Jain — praticante indiano de tantra considerado, por muitos compatriotas seus, homens e mulheres, velhos e crianças, um homem de Deus (um dos milhares de homens de Deus, de maior ou menor nomeada, que brotavam, brotam e brotarão da sua vasta pátria), que morreu na terça-feira, dia 23 do passado mês de Maio no Hospital Apollo, em Nova Deli, dias depois de ataque cardíaco sobrevindo a doença grave de que há meses padecia, e foi cremado a seguir na margem do rio Yamuna na presença de não mais do que uma dúzia de pessoas, havendo o Press Trust of India — associação de imprensa do país — declarado que não havia entre essas pessoas nenhum VIP, facto simples que pareceria nem merecer menção, mas pelos vistos era notícia.

