Shobha Nehru (1908 - 2017)

Shobha Magdolna Friedmann “Fori” Nehru, que morreu serenamente na sua casa de Kasauli, no sopé dos Himalaias, na terça-feira dia 28 do mês passado, e lá foi cremada no dia seguinte segundo o rito hindu tendo as primeiras chamas da pira sido ateadas pelo seu filho Ashok e o seu sobrinho Rahul, vice-presidente do Parlamento em Nova Deli — agora que o partido do Congresso de que ele é chefe, depois de o terem sido seu pai Rajiv Gandhi, sua avó Indira Gandhi (os dois primeiros-ministros e os dois assassinados) e seu avô materno, Jawaharlal Nehru, primeiro primeiro-ministro da Índia independente, em vez de estar no Governo está na oposição (desde a independência em 1947, sem interrupções, a Índia tem sido uma democracia parlamentar) — e havendo a sua morte sido noticiada não só no vasto subcontinente que é a Índia, mas também em muitos outros lugares de língua inglesa pelo mundo fora, incluindo os Estados Unidos da América onde seu marido fora embaixador no tempo de Jack Kennedy.

