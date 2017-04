Ahmed Kathrada (1929 - 2017)

Ahmed Kathrada — Camarada Kathy ou, com ternura, Tio Kathy para novos e velhos no A.N.C. que, desde as primeiras eleições democráticas em 1994, tem sido o maior partido político da África do Sul — activista antiapartheid muito próximo de Nelson Mandela, quer durante 26 anos de cadeia (condenados a prisão perpétua no chamado processo de Rivonia) quer antes e depois deles, que morreu na terça-feira passada num hospital de Joanesburgo depois de operação ao cérebro e foi a enterrar no dia seguinte segundo rito muçulmano, acompanhado de evocação política, recordando-se na cerimónia a sua estatura moral exemplar (foram lidos excertos de carta aberta que há quase um ano endereçara a Jacob Zuma, histórico da luta contra o apartheid e hoje Presidente do país, verberando a imoralidade da governação actual e sugerindo-lhe que se demitisse.

