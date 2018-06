O tempo dos homens maus (e da completa inação dos bons)

Terá sido Edmund Burke, um filósofo e político inglês do século XVIII, a dizer a frase “para que o mal triunfe só é preciso que os bons homens não façam nada”. Bem sei que estas distinções entre bem e mal estão fora de moda e que aquilo que conta são as ‘narrativas’. Mas, ainda assim, insisto: o que foi Trump fazer a Singapura, ao encontro de Kim? Os homens bons do mundo não fazem ideia. Sabem apenas que, ao contrário da extensa diplomacia entre Kissinger e Deng Xiaoping — quando os EUA e a China retomaram relações, após dois anos de negociação —, agora foi do estilo ‘toma lá um bacalhau’ e depois logo se vê.

