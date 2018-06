Esta coisa estranha a que chamamos democracia

De um modo geral habituámo-nos a uma ideia um pouco perversa e errada. Refiro-me ao endeusamento da democracia. Progressivamente deixámos de a ver como um método imperfeito, mas ainda assim o melhor, de tomar decisões políticas mantendo a liberdade, para a tornar o alfa e o ómega do bem, do bom, do certo e da razão. Se a maioria o quer, submetemo-nos.

A maioria dita o que está certo. Acontece que, em boa medida, a democracia visa a maior liberdade para todos, pelo que não é sequer a regra da maioria, mas sim a regra da proteção das minorias. Uma democracia só é séria quando respeita os minoritários, desde que estes cumpram um conjunto de regras exigíveis a toda a comunidade.

