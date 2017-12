Natal, Jesus e Deus

Este texto não é sobre teologia. É acerca de uma necessidade. O conceito de Deus, a existência histórica de Jesus ou a fiabilidade de 25 de dezembro como dia do seu nascimento são indiferentes. Também não importa muito se Deus criou o Homem ou se foi o Homem que criou Deus, nem sequer a visão sociológica do cristianismo como transformação em misericordioso, universal e inclusivo de um Deus vingativo, possessivo e exclusivo das tribos de Israel, descendentes de Abraão por via de Jacob. Apenas interessa a necessidade do conceito genérico de Deus, assim como do genérico ‘fraternidade dos homens’ para o bom funcionamento das sociedades.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)