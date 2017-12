Devassa, mentiras e ética

Já escrevi que o caso da Raríssimas não é o assunto da maior gravidade para ser discutido neste país. O que se passou, provavelmente, foi uma senhora, com o mérito de ter fundado uma boa obra, ter a partir de determinado momento achado que tudo era dela; incluindo o dinheiro que lhe chegava do Estado e de outras instituições. Provavelmente isso resolver-se-ia com limitação de mandatos de dirigentes das IPSS apoiadas pelo Estado e auditorias mais competentes às contas.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido