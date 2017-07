Perguntas rolha e embaraço

Sim, concordo com o primeiro-ministro. Há que deixar trabalhar quem trabalha. Cavaco Silva, quando estava em São Bento, não dizia outra coisa: “Deixem-me trabalhar, deixem-me trabalhar!”, pedia! Por isso faz sentido toda a informação estar concentrada (p. ex. em Carnaxide) e não andarem jornalistas a incomodar quem, no terreno, está a combater fogos.



