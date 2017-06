A política que nos faz arder

Podem começar uma enorme discussão sobre as culpas dos incêndios. Afinal, já se passou uma semana, os mortos estão enterrados e as populações podem voltar, de novo, ao esquecimento. Aqui não há compaixão nem luto. Há ataques de baixa política. A uns porque não coordenaram, a outros porque permitiram eucaliptos. No auge da crepitação pediram-se cabeças, fosse a da ministra atual fosse a da líder do CDS por ter feito uma lei há dois anos e meio. O ministro da Agricultura também andou perto de ter a cabeça a prémio. Quem não anda, nesta altura? Mas há uma sentença que abarca todos. Todos os políticos presentes e passados, assim como as cadeias de comando dos bombeiros, da Proteção Civil, da GNR. O crime é simples de identificar: abandono, puro e simples, do território.

